Dîner à la maison Blanche, Tête à tête avec Guterres, Infantino et la PM danoise : Menu diplomatique copieux pour Macky Sall

Il n’a pas une minute de temps libre. Le Président Macky Sall est présentement aux États-Unis pour assister à l'Assemblée Générale des Nations Unies et le moins que l’on puisse dire est qu’il a un agenda chargé. Parmi les temps forts de sa visite aux États-Unis, une invitation de la part du Président Biden pour une réception à la Maison Blanche.







Mais ce n'est pas tout, car le chef de l'État sénégalais ne ménage aucun effort pour renforcer les liens diplomatiques et discuter des enjeux mondiaux. Il est prévu qu'il ait un tête-à-tête avec Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'une audience avec les Premières Ministres du Danemark et de l'Italie. Concernant la rencontre avec le chef du gouvernement danois, leur échange a tourné autour du bilan de la coopération entre les 2 pays et sur les voies et moyens de la renforcer.





La Francophonie a également une place de choix dans son agenda, avec une rencontre prévue avec la Secrétaire générale de cette organisation internationale.





Par ailleurs, le chef de l’Etat s'entretiendra avec des personnalités éminentes, dont l'économiste de renom Jeffrey Sachs, Thomas Bach, le président du Comité International Olympique, et Gianni Infantino, président de la FIFA.