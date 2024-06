Diomaye Faye à Paris : le couple présidentiel ne loge pas à l’hôtel, il a établi ses quartiers à…

Le Président Bassirou Diomaye Faye est en visite à Paris. Il prend part au Forum mondial sur l’innovation vaccinale co-organisé par l’Union africaine et l’Alliance Gavi. Le chef de l’État est accompagné de l’une de ses épouses, Marie Khone Faye, et de plusieurs ministres.



Le couple présidentiel ne va pas loger dans un hôtel de la capitale française, comme on aurait pu le croire. Il va plutôt séjourner à l’ambassade du Sénégal à Paris, selon Les Échos. «Pour ceux qui ne le savent pas, [les locaux de la représentation sénégalaise compte] un appartement pour l’ambassadeur et un autre pour le président de la République», renseigne le journal.