Dubai Air Show 2021 : Air Sénégal paraphe un contrat de livraison de 5 avions avec la firme Macquarie

Le Directeur général de Air Sénégal, Mr Ibrahima Kane et Mr John Wilingham, Directeur général de Macquarie, firme mondiale spécialisée dans le financement de contrat d’acquisition d’avions, ont paraphé ce 16 novembre, un protocole de livraison de 5 appareils A220 commandés chez Airbus. La signature de ce contrat capital, en présence du Ministre du Tourisme et des Transports Aeriens, Mr Alioune Sarr, va permettre au pavillon national de renforcer progressivement sa flotte et ses capacités de trafic conformément à ses orientations et son business plan.





Déterminé à jouer pleinement son rôle dans l’industrie du transport aérien africain, Air Sénégal est résolument engagé sur la voie du futur, le transporteur se donne les moyens de son ambition et vise l’avenir avec sérénité d’où le choix de l’A220 comme son futur avion de référence.





Doté d’un grand confort, cet appareil à la fois robuste et raffiné, offre les mêmes commodités qu’un avion long courrier de par ses larges sièges, sa cabine spacieuse et ses immenses coffres à bagages. L’exploitation de cet appareil est aussi des moins coûteuse sur le marché, avec 25% de réduction sur le carburant, 25% de moins dans le rejet du gaz carbonique, 50% de réduction du bruit autour de l’aéroport.