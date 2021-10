Dubaï : Rencontre entre le président Macky Sall et Hussain Sajwani Le patron du groupe immobilier DAMAC

Le groupe Damac, leader de l'immobilier à Dubaï, s'intéresse au Sénégal où il compte investir prochainement. L'initiative fait suite à une rencontre, ä Dubaï, entre le président Macky Sall et le patron du groupe Damac.





A l’avant-garde de l’immobilier de luxe, Damac Properties, depuis près de deux décennies, s’est distinguée par son développement et ses réalisations en ouvrant le marché de l’immobilier à l’international.





A sa tête, Hussain Sajwani, un entrepreneur émirati et homme d'affaires, l’une des personnalités les plus influentes du monde arabe, considéré comme un des pionniers de l’expansion du marché de l’immobilier à Dubaï. Le groupe né en 2002 a, à son actif, la construction de plusieurs hôtels, au milieu des années 90, dans le but de répondre à la demande croissante d’hébergement de personnes qui viennent aux Émirats pour des affaires ou du commerce. Damac properties s’est aujourd’hui positionné comme leader dans ce domaine.





Aujourd’hui, il envisage de développer plusieurs projets prestigieux dans plusieurs grandes villes du monde comme Dubai, Jeddah, Riyadh, Baghdad, Toronto, Maldives and London. Et Dakar est dans son viseur : le groupe nourrit un intérêt pour le Sénégal où il compte lancer, prochainement, des investissements. Ce, par l’entreprise de l’homme d’affaires Elimane Lam. Ainsi, Damac ambitionne de faire bénéficier, au pays de la téranga, de plusieurs accords avec des partenaires privés, renseigne-t-on.





Avec plus de 35.000 logements livrés, Damac properties est cotée en bourse avec des actions sur le marché financier de Dubaï.