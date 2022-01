Egypte: Macky Sall a échangé avec le Président Abdel Fatah al Sissi

Le Président Macky Sall est en visite officielle, depuis hier, en République Arabe d’Egypte. Laquelle s’inscrit dans le cadre des excellentes relations d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre les deux pays. Ainsi, elle est marquée entre autres, par des entretiens entre les deux Dirigeants, élargis à leurs délégations, et la signature de plusieurs Accords bilatéraux.







«Le président Macky Sall s’est entretenu ce samedi avec son homologue Abdel Fatah al Sissi dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue en République arabe d’Égypte. Les échanges entre les 2 chefs d’état ont été sanctionnés par la signature d’accords dans plusieurs domaines comme l’énergie, la culture, le sport ou encore l’archéologie et les musées », a informé les services de la Présidence de la République, ce samedi 29 janvier.





Le Chef de l’Etat devant les pyramides et le Sphinx





Ils soutiennent que les présidents Macky Sall et Abdel Fatah Al Sissi consolident donc le partenariat entre le Sénégal et l’Égypte. «Après l’entretien et la signature des accords les 2 chefs d’état ont tenu un point de presse conjoint. Au delà du renforcement des relations économiques et commerciales, ils réiterént leur vues communes sur les questions africaines. Le président Al Sissi a notamment promis de soutenir le président Macky Sall dans sa mission prochaine à la tête de l’union africaine», indiquent-ils.

Par ailleurs, Macky Sall s’est rendu à la Vallée des rois au Caire en compagnie du Ministre égyptien de la Culture et de l'archéologie pour admirer les pyramides et le Sphinx.





Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 31 janvier 2022.