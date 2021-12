Éléments Français au Sénégal : 12 médecins et infirmiers militaires d'Afrique de l'Ouest formés

La formation de mise en condition de survie du blessé de guerre en est à sa 11e édition. Organisée par les éléments français au Sénégal (EFS), la formation a vu la participation de 12 médecins et infirmiers militaires d'Afrique de l'Ouest. Cet apprentissage a débuté le 22 novembre dernier et s'achève ce 3 décembre. Lors de la première partie de la formation, des cours de sauvetage aux combats de niveaux 1 et 2 ont été dispensés : ''La réalisation de gestes salvateurs compatible avec l'exposition au feu de l'ennemi et l'utilisation de la trousse de secours individuelle du combattant''.



Pour la seconde semaine, la formation de niveau 3 a vu les médecins et les infirmiers intervenir en renfort dans un délai de 30 minutes.

Pour clôturer cette formation, un exercice collectif d'afflux massif de blessés a été organisé au camp des Eléments français au Sénégal sis à Ouakam. Cet exercice reproduit des scenarii proches de la réalité du terrain.

Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires ''d'acquérir les compétences pour former à leur tour les militaires de leurs unités respectives''.