Emeutes au Sénégal : Les ambassades de l’Ue à Dakar appellent à la « retenue »

Les manifestations violentes notées à Dakar et dans certaines localités causant la mort de six personnes depuis l’arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, inquiètent des représentations diplomatiques accréditées au Sénégal.En effet, dans une déclaration conjointe parvenue à Seneweb, les Ambassades de l’Union européenne et ses Etats membres, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, et Canada, Corée du Sud, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni et Suisse appellent à la « retenue ».« Nous, en tant qu’amis et partenaires de longue date du Sénégal, observons avec préoccupation les incidents de violence dont nous avons été témoins ces derniers jours dans le pays. Nous déplorons les victimes et exprimons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches », lit-on dans les colonnes du texte.Et d’ajouter : « Nous appelons à la retenue, à éviter la violence, à la protection des personnes et des biens ainsi qu’à une restauration pacifique du calme et du dialogue ».Ces représentations diplomatiques rappellent que le Sénégal a « une longue histoire d’Etat de droit, de démocratie participative, de tolérance et de respect des droits humains, autant de valeurs que nous partageons ».