Emmanuel Macron : « La Grande muraille verte est une chance… »

A l’occasion du sommet sur le climat ‘’One planet Summit’’, le président français Emmanuel Macron a vanté, ce lundi, les mérites de la grande muraille verte, un projet écologique pensé par Me Abdoulaye Wade et ses pairs africains. Macron promet d’ailleurs un financement conséquent pour ce mégaprojet.« La Grande muraille verte est une initiative africaine pour verdir le Sahel. C'est une chance pour l'écologie, pour la biodiversité, pour l'agriculture et les populations. Pour accélérer, nous, acteurs du #OnePlanetSummit, nous engageons en mobilisant 14,3 milliards de dollars », a-t-il écrit sur Twitter.La grande muraille verte devrait être, à terme, une bande de végétation de 15 km de large et près de 8 000 km de long qui va de Dakar à Djibouti. Elle est portée par l’Union africaine depuis 2005. Mais faute de financement, son évolution est très lente.