Exploitation du Pétrole et du gaz : Macky Sall porte-voix des intérêts du continent

“Il est légitime, juste et équitable que l’Afrique, continent le moins pollueur, et le plus en retard sur le processus d’industrialisation, exploite ses ressources disponibles pour disposer d’une énergie de base, améliorer la compétitivité de son économie et réaliser l’accès universel à l’électricité”, a déclaré Macky Sall lors de l’AG de l’ONU.



Cet appel fait écho à la volonté de certains pays de ne plus financer d’ici à quelques années le développement de projets de pétrole et de gaz à l’étranger. Une mesure qui pourrait être fatale aux économies émergentes.



“Je rappelle qu’à ce jour plus de 600 millions d’africains vivent encore sans électricité, a insisté Macky Sall. Travaillons également à la réalisation de l’objectif de 100 milliards de dollars par an, en appui aux efforts d’adaptation des pays en développement, et au financement du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, sous l’égide de la BAD et du Centre mondial pour l'adaptation”.