Explosions au port de Beyrouth : Le Sénégal exprime sa solidarité au Liban

Le Sénégal exprime sa solidarité au Liban

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a transmis ce mardi 18 août 2020, lors d'une cérémonie, le message de compassion et de soutien du peuple sénégalais aux sœurs et frères du Liban après les explosions au port de Beyrouth survenues le 4 août dernier. Ainsi, le drapeau du pays du Cèdre a été accroché sur les marches du Monument de la renaissance africaine où il sera déployé pendant des jours.





Le Monument de la renaissance a servi de cadre pour cette cérémonie sobre et solennelle qui a été l'occasion pour le ministre d'exprimer toute la compassion et témoigner de la solidarité et du soutien du Sénégal à la République et au peuple frère du Liban.





« C’est au nom du président Macky Sall et au nom de tout le pays de la téranga que je prends la parole devant vous, pour exprimer toute notre compassion, notre empathie et notre solidarité. La douleur est intense et nous l’avons ressentie profondément au Sénégal où vit une importante communauté libano-sénégalaise ’’, a dit le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop





« Nous ne pouvons rester sourds à tant de souffrances bafouées. Ces souffrances physiques et morales, sociales et économiques sont perceptibles dans le bilan macabre de cet évènement aux allures sismiques et à la désolation d’une ville, la belle Beyrouth », témoigne Abdoulaye Diop.





S’exprimant au nom de l’ambassadeur du Liban à Dakar, Madame Rose Marie Hajjar a salué cette belle et heureuse initiative des autorités et indiqué que ce geste traduit la fraternité entre les peuples sénégalais et libanais.





C’était devant le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, le Djarraf de Ouakam Youssou Ndoye et des religieux libanais notamment les présidents Abdel Monhem Al Sein et Mohamed Kansou et le père Assia Safi de l’église Notre Dame du Liban au Sénégal ainsi que l’architecte Pierre Goudiaby Atepa.