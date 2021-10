Expo Dubaï 2020 : Pavillon des femmes « Nouvelles perspectives »

Ndèye Sali DIOP DIENG a dégagé les nouvelles perspectives sur l’autonomisation des femmes sénégalaises à l’Expo Dubaï 2020. La semaine nationale du Sénégal à l’Expo Dubaï 2020 a été marquée, entre autres, par trois évènements majeurs :





L’inauguration du pavillon du Sénégal le 13 octobre 2021 présidée par le Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Macky SALL à partir de 9h30 ;Le forum b to b avec les investisseurs le 14 octobre 2021 à partir de 14h;Et la session sur l’autonomisation des femmes animée par Madame le Ministre Ndèye Sali DIOP DIENG au pavillon des femmes le 14 octobre 2021 entre 15h et 17h.





Au pavillon des femmes, Madame le Ministre s’est d’abord, entretenu en tête à tête avec Madame Shamsa SALEH Ministre en charge de la femme et de protection des enfants par ailleurs Présidente du Conseil pour l’équité et l’égalité de genre en présence de Hind Alowais Vice-Présidente Exécutive du Comité d’organisation Expo 2020, Responsable du Pavillon des femmes et des membres dudit Conseil.





Après cette séance riche en échange pour la consolidation des relations d’amitié entre le Sénégal et les Emirats Arabes Unis, Madame le Ministre Ndèye Sali Diop DIENG a présidé le panel de haut niveau sur l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes avec la modération de Madame Hind Alowais.Des représentes de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoires, du Conseil Economique Social et Environnement ont fait le déplacement.Aussi, la participation de la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER-FJ), de l’Administratrice Générale du Fonds d’Appui aux Investissements des Sénégalais de l’Extérieurs (FAISE) et des Représentants des Ministères en charge du Pétrole et de la Microfinance et de Pétrosen.





Après la brillante présentation introductive de Madame le Ministre Ndèye Sali DIOP DIENG qui fait le bilan des avancées sur l’agenda de la femme sénégalaise sous le leadership de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République, des interventions ont été notées de la part des participants.





Monsieur Dramé responsable de la Communication à Pétrosen et Madame la Directrice de la Planification et de la Stratégie au Ministère du Pétrole et des énergies représentant Madame le Ministre Sophie Galdima.Madame Seynabou Gueye TOURE a mis en exergue le leadership des femmes dans les Collectivités territoriale tandis que l’Honorable Awa NIANG a insisté sur les avancées induites par la loi sur la parité.





La session a également enregistré l’intervention de Monsieur Bamba FALL Secrétaire Général de la Délégation à l’entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes a partagé sur les expériences et résultats de la DER.Madame Ndiaye Fatou Niang Présidente de Women Investment Club (WIC) acteur majeur du secteur privé, a fait part de l’expérience sénégalaise en matière de fonds d’investissement innovant par les femmes et pour les femmes.





Le Ministère en charge de la microfinance a été représenté par Madame Gueye.Madame le Ministre Ndèye Sali DIOP DIENG en tirant la synthèse de la session a magnifié la formidable opportunité de discuter du thème « connecter les esprits, créer le futur » en vue de repenser un monde prospère fondée sur la dignité humaine et l’égalité homme femme. Elle a également salué le leadership de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République qui sans doute au-delà du Sénégal va faire avancer l’agenda de la femme africaine lors de sa présidence de l’Union africaine prévue en 2022.