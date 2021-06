Expo Dubaï 2020 : Rencontre entre la Délégation générale du Sénégal et la Direction générale de JAFZA

La délégation du commissariat général du Sénégal à l’Expo Dubaï 2020 a rencontré la direction générale de JAFZA (Jebel Ali Free Zone).Laquelle délégation était dirigée par le commissaire général Dr Malick Diop en compagnie du premier conseiller de l’ambassade du Sénégal à Abu Dhabi.A également pris part à la rencontre le conseiller technique du ministre en charge du Commerce et les délégations de l’APIX et de l’APROSI.Ce, en vue de la préparation de deux Forums économiques qui auront lieu les 13 et 14 octobre 2021 dans le cadre de l’expo de Dubai.