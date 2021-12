Florence Parly, Ministre française des Armées : «Tous ceux qui tiennent un discours anti-français jouent pour un autre camp»

La montée d’un sentiment anti-français dans plusieurs pays subsahariens et en Afrique en général, intrigue le gouvernement français. Engagé sur plusieurs fronts, notamment en Centrafrique, au Mali ou encore au Burkina Faso - où une colonne de militaires français a été bloquée pendant plusieurs jours par les populations - le gouvernement français est confronté aux populations qui s’opposent aux interventions de l'armée française.



Dans un speech aux allures de réplique, à la tribune du 7e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Florence Parly, Ministre française des armées, lance : «Tous ceux qui tiennent un discours anti-français jouent pour un autre camp.» «Les intérêts des États sahéliens sont : la stabilité, la paix et le développement. Il se trouve que ce sont également les nôtres», rappelle-t-elle aux animateurs de ce courant anti-français.



En dépit des contraintes et des coups durs, le gouvernement français n’envisage plus d’abandonner les pays sahéliens dans ce front anti-terroriste. C’est du moins ce qu’a déclaré à Dakar la ministre françaises des Armées qui annonce également l’arrivée d’autres pays européens pour renforcer la force Takuba au Mali.



Force Takuba : 12 pays européens au Mali, en 2022



«Notre engagement pour lequel nous avons à de trop nombreuses reprises payé le prix du sang aux côtés des armées partenaires qui l’ont payé elles aussi ô combien. Cet engagement, nous le poursuivront avec force et détermination. Dans la poursuite de ces objectifs, notre plus grande fierté c’est d’avoir vu la communauté internationale, en particulier les Européens, se mobiliser avec nous au sein de la mission de la formation de l’Union européenne, mais aussi dans la force Takuba», déclare Florence Parly.



Takuba, renseigne-t-elle, «ce sont 10 pays européens qui décident d’aller au combat avec le Mali et en coordination avec le Niger». «Nous serons 12, début 2022 et nous serons 15 dans les mois qui suivent. Ce combat que nous menons ensemble nécessite une mobilisation de tous les instants et il faut du courage politique pour l’emporter», soutient la ministre française.