Forum d’Accra : L’Union Africaine se penche sur l’épidémie des coups d’État

Le retour des coups d’État ramène l’Afrique à une époque que l’on croyait révolue. Pour exorciser les démons et trouver une solution durable à cette instabilité, la Commission de l’Union Africaine organise, du 15 au 17 mars 2022, à Accra, au Ghana, un Forum sur «Les changements anticonstitutionnels de Gouvernement en Afrique».



D’après Le Soleil qui donne l'information, le choix de la capitale ghanéenne pour accueillir cette rencontre est doublement symbolique. Premièrement, le Ghana a joué un rôle important dans la fondation de l’Organisation de l’Unité Africaine (Oua), l’ancêtre de l’Union Africaine (Ua). Deuxièmement, le Ghana est perçu comme un exemple de démocratie en Afrique.



La rencontre se déroule dans un contexte marqué par la résurgence des coups d’État dans le continent. Considérée jusque-là comme la région où la démocratie est la plus établie, l’Afrique de l’Ouest a enregistré, ces derniers mois, quatre coups d’État ayant entrainé le renversement des Gouvernements en Guinée, au Mali (deux) et au Burkina Faso, sans oublier la tentative avortée en Guinée-Bissau.



Une « tendance inquiétante », souligne le Vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères à l’ouverture du Forum.



Face à cette « épidémie » de coups d’État, l’Union Africaine et les institutions sous-régionales, notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), ont adopté une politique de zéro tolérance en suspendant ces pays.



Mais, il convient d’examiner « les causes profondes » de ces changements anticonstitutionnels de Gouvernement, souligne Mafa Sejanamane, Président du Conseil paix et sécurité de l’UA.



C’est la raison d’être de ce Forum qui réunit des représentants de l’Ua, des chercheurs et la société civile.



«Les coups d’État n’ont jamais été une solution durable»



Venu présider la cérémonie d’ouverture, le Président ghanéen Nana Akufo-Addo, connu pour son franc-parler, a d’emblée mis le point sur les i. « Les coups d’État n’ont jamais été et ne seront jamais une solution durable », a-t-il martelé.



À son avis, les changements anticonstitutionnels de Gouvernement « retardent » le développement du continent et annihilent les progrès enregistrés ces dernières années.



M. Akufo-Addo, qui préside actuellement la Conférence des Chefs d’État de la Cedeao, pointe aussi l’application non uniforme des sanctions.



Par exemple, si l'UA et la Cedeao, en particulier, se montrent inflexibles contre la prise du pouvoir par les armes, ces instances se montrent moins intransigeantes contre les « coups d’État constitutionnels » (les tripatouillages constitutionnels afin de rester au pouvoir).



D’où la nécessité, dit-il, de « renforcer » le cadre institutionnel existant et le régime de sanctions.



Parmi les causes des coups d’État, il cite la faillite de la gouvernance, la marginalisation d’une partie de la population, les violations de l’État de droit et les tripatouillages des Constitutions.



« Si nous continuons les tripatouillages constitutionnels dans le seul but de rester au pouvoir, nous faisons le lit des renversements anticonstitutionnels de Gouvernement », met en garde Mafa Sejanamane, Président du Conseil paix et sécurité de l'UA.



Enraciner la démocratie en Afrique



Toutefois, ces facteurs et autres insuffisances en matière de gouvernance « ne sauraient justifier les coups d’État », estime l’Ambassadeur Mouhamed Lamine Thiaw qui a lu le message de Macky Sall, Président en exercice de l’Union africaine. Il salue la « spontanéité et la fermeté » de l’Ua et de la Cedeao face aux coups d’État pour éviter l’effet d’entraînement et la contagion.



Abondant dans le même sens que le Président ghanéen, le diplomate sénégalais est d’avis que ces changements anticonstitutionnels de Gouvernement constituent un facteur d’aggravation de la crise sécuritaire à laquelle sont confrontés plusieurs pays du continent, notamment au Sahel. Une crise accentuée par la Covid-19.



« L’Afrique que nous souhaitons, celle de l’Agenda 2063, risque de rester un vœu pieux si nous ne trouvons pas une solution durable à cette résurgence des coups d’État », alerte-t-il.



Il est attendu du Forum d’Accra des propositions concrètes en vue du Sommet de Malabo prévu en mai prochain et lors duquel les Chefs d’État et de Gouvernement du continent se pencheront sur la question.



« L’objectif est de faire en sorte que la démocratie, l’État de droit et la paix s’enracinent en Afrique », résume le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans un discours lu par son représentant. Tout un programme !