Forum de Dakar sur la sécurité : Cyril Ramaphosa, Mohamed Bazoum, Umaro Sissoco Embaló, Jean Yves Le Drian… hôtes de Macky Sall

Le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui s’ouvre aujourd’hui à Diamniadio sera rehaussé par le présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement. Les délégations présidentielles devant prendre part au forum de Dakar commencent à arriver.



Hier, rapporte le quotidien L’AS dans sa livraison de ce lundi, le Président Macky Sall, accompagné du ministre de l’Intérieur et de celui des Forces Armées, a accueilli le président de la République du Niger Mohamed Bazoum.



Aussi faut-il le souligner, le président Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, est arrivé hier à Dakar avec une forte délégation ainsi que son homologue de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embaló.



Une délégation de l’Union Africaine et de l’Union européenne est également à Dakar pour les besoins du forum. On a noté aussi la venue de Jean Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères de France.