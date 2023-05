Forum mondial de l’Économie sociale : Barthélémy Dias multiplie les rencontres diplomatiques

En marge des activités du Forum Mondial de l'Economie Sociale (GSEF), le Député Maire Barthélemy Dias a reçu, dans la matinée du mardi 2 mai, différentes délégations. Entre autres : l'association des Maires de la Corée du Sud conduite par sa présidente. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération entre les deux villes dans les domaines de l'économie Sociale et Solidaire, l'éducation et la formation dans les métiers des nouvelles technologies.





Le maire de Dakar a également rencontré une délégation du département de Seine Saint-Denis conduite par son président M. Troussel et l'Ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot. La tenue prochaine des Jeux Olympiques de Paris (JOP2024) et des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ202) et des projets communs à développer dans le cadre de l'économie Sociale et Solidaire ont été au menu des échanges entre le député maire de Dakar et ses hôtes.