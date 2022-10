Forum paix et sécurité : trois chefs d’État à Dakar

La 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité aura lieu les 24 et 25 octobre. D’après le président de la commission scientifique du Forum, le général Mbaye Cissé, repris par L’AS, trois chefs d’État sont attendus dans la capitale sénégalaise pour cet événement. Il s’agit de João Lourenço, José Maria Neves et Umaro Sissoco Emballo, respectivement, Présidents de l’Angola, du Cap-Vert et de la Guinée.



Le Forum de Dakar va réunir 600 participants. Le général Mbaye Cissé informe que tous les pays seront représentés à ce sommet qui n’est pas une rencontre de chefs d’État, mais plutôt une plateforme informelle permettant aux Africains de parler paix et sécurité sans tabou. «En dehors du sommet d’Assouan en Turquie, le Forum de Dakar se positionne comme le troisième plus grand forum au monde. C’est un événement plus scientifique que politique», souligne-t-il.