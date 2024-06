France : Enjeux et perspectives de la visite du président Diomaye Faye

Le président Bassirou Diomaye Faye entame sa première visite officielle en France, depuis son accession au pouvoir, marquant ainsi un moment décisif dans les relations entre Dakar et Paris. Cette visite, qui inclut la participation au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, sera également l'occasion d'une rencontre stratégique avec le président français Emmanuel Macron.





Sur iRadio les professeurs Mame Marame Seck et Maurice Soudieck Dione ont souligné les enjeux majeurs de cette visite, notamment pour la coopération bilatérale, la souveraineté monétaire et les préoccupations africaines.





Pour Mame Marame Seck, enseignant-chercheur à l'Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN), cette rencontre abordera des sujets cruciaux comme la situation au Sahel et la souveraineté monétaire. Le contexte de cette visite centrée sur la souveraineté vaccinale met en lumière les efforts du Sénégal pour renforcer son indépendance en matière de santé. « Le président Faye a déjà consulté ses homologues de la sous-région sur ces questions. La souveraineté monétaire sera également un point central des discussions », a-t-il expliqué.





Pour sa part, Maurice Soudieck Dione, professeur agrégé en sciences politiques à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, voit dans cette visite l'émergence de nouvelles perspectives. « L’intégration africaine, la diversification des partenariats diplomatiques et économiques ainsi que la mise en avant des préoccupations sénégalaises, sont autant de thèmes qui devraient redéfinir la coopération entre la France et le Sénégal. Il s'agit de mettre les préoccupations du Sénégal et des Sénégalais au cœur de l'action politique et diplomatique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la coopération entre les deux pays ».





Dans son analyse, l’enseignant-chercheur à l’IFAN note que le contexte politique français et les résultats électoraux pourraient changer la dynamique des échanges et des engagements diplomatiques entre Paris et Dakar. « La situation politique en France après les Législatives peut avoir une influence sur la teneur des discussions et les engagements diplomatiques entre les deux pays », ajoute Mame Marame Seck.





C’est dans ce sillage que le professeur agrégé en sciences politiques a appelé à une renégociation de la coopération entre les deux pays sur une base plus équilibrée. Monsieur Dione est d'avis qu'"il est impératif de sortir des relations hégémoniques qui peuvent mener à des déséquilibres et à des exploitations. Il est vrai que la France reste un partenaire privilégié, mais il est nécessaire de redéfinir les partenariats sur une base gagnant-gagnant», a-t-il insisté.





La visite du président Bassirou Diomaye Faye en France est une opportunité de consolider les relations bilatérales, tout en abordant des questions cruciales pour le Sénégal et l'Afrique. Les professeurs Dione et Seck espèrent que « cette rencontre permettra de tracer une nouvelle voie pour une coopération plus équilibrée et bénéfique pour les deux nations. Les attentes sont grandes et les résultats de cette visite pourraient bien redéfinir les relations franco-sénégalaises pour les années à venir », soutiennent-ils.