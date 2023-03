France-Sénégal: Un comité scientifique mis en place pour renforcer la coopération décentralisée

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires effectue en mission en France. Dans son agenda, Monsieur Mamadou Talla a été reçu, hier mardi 14 mars, par Madame Carole Delga, Présidente de la région Occitanie et de régions de France, en présence de Monsieur Philippe Bailbe, Délégué général de Régions françaises et de Monsieur Jean- Baptiste Cazaubon, Conseiller en relations internationales de Régions de France Au cours de cette rencontre, un comité scientifique composé d'experts sénégalais et français a été mis en place pour le renforcement de la coopération décentralisée franco-sénégalaise.





Le Ministre en charge des Collectivités territoriales était accompagné de Son Excellence El hadji Magatte Sèye, Ambassadeur du Sénégal à Paris, de Son Excellence Amadou Diallo, Consul général du Sénégal à Paris, de Monsieur Papa Sambaré Ndiaye, Directeur de cabinet du ministre, de Monsieur Cheikh Agne, Conseiller en charge de la Coopération à l'Ambassade et de Monsieur Bouna Abdou Salam Talla, Chef de cabinet du ministre.





Mamadou Talla magnifié l'excellence des relations entre le Sénégal et la France dans beaucoup de secteurs. Dans cet entretien, différents points ont été abordés pour le renforcement de la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Dans cette dynamique, le Ministre Mamadou Talla a défini les axes de collaboration. Il s’agit de l' interterritorialité qui selon lui “doit jeter les bases d'une coopération entre les différentes collectivités territoriales”. La formation des élus et fonctionnaires locaux et le financement du développement territorial, l'état civil qui est en train d'être numérisé pour répondre à la modernité, la fiscalité locale, l'environnement, la gestion du foncier et le transport des élèves sont entre autres points abordés lors de cette rencontre.





Sur l'ensemble des points soulevés, “la France a une bonne expérience qu'elle peut partager avec le Sénégal à travers une convention pour une durée déterminée”, a déclaré Carole Delga, Présidente de régions de France. Elle ajoute: “à ce niveau, la France a déjà élaboré des conventions avec des pays comme le Maroc, et c'est très enrichissant en termes d'expériences”. Elle a rappelé que “la France et le Sénégal ont à peu près les mêmes ordres de collectivités territoriales à part la région qui n'existe plus au Sénégal”.