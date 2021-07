Frontière Guinée-Sénégal: le parlement guinéen adopte l'accord de coopération militaire

Après neuf mois de fermeture des frontières terrestres de la Guinée à ce pays frère, l'on pourrait bientôt assister à son ouverture. En séance plénière ce dimanche 4 juillet 2021, le parlement guinéen a adopté à la grande majorité des 92 députés présents l'accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal. Il faut le rappeler, les dernières conclusions de cet accord de coopération ont été discutées et signées par les ministres des défenses des deux pays le 19 juin dernier à Accra, en marge du sommet des chefs d'États de la CEDEAO.





Cet accord de coopération militaire et technique qui comprend 25 articles vise selon Amara Traoré, rapporteur de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, à impulser le début d'une nouvelle dynamique à la diplomatie sécuritaire entre les deux pays sur les questions essentielles de sécurité nationale et à définir un cadre juridique de coopération en matière militaire et technique.