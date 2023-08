Gambie : l’hommage de Adama Barrow à Macky Sall

Le Président Macky Sall a été élevé par son homologue gambien, Adama Barrow, à la dignité de Grand commandeur de l’Ordre national de la Gambie. La cérémonie s’est déroulée ce mardi à Banjul en marge de la troisième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien coprésidée par les deux chefs d’État.



D’après une note parvenue à Seneweb, avec cet hommage, les «Gambiens (montrent qu’ils) n’ont pas oublié son rôle (Macky Sall) décisif dans le retour de la démocratie dans ce pays». Ils saluent ainsi en plus, d’après la même source, «son bilan à la tête de l’UA, avec l’intégration de l’Afrique au G20».



En effet, entre fin décembre 2016 et janvier 2017, Macky Sall était en première ligne dans le déploiement des efforts de la CEDEAO pour pousser l’ancien Président Yaya Jammeh à accepter sa défaite à l'élection présidentielle. Les troupes sénégalaises, sous mandat de l’organisation sous-régionale, furent les premières à poser les pieds sur le sol gambien, en vue d’une intervention militaire. En plus, le Président élu, Adama Barrow, prêtera serment à Dakar, à l’ambassade gambienne établie dans la capitale sénégalaise.



Avant d’être honoré par la Gambie, Macky Sall avait reçu l’hommage du corps diplomatique accrédité à Kigali, au Rwanda.