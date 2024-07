Groupe de Suivi Régional-Kampala : Dahirou Thiam milite pour une régulation des télécommunications plus inclusive en Afrique

Lors de sa participation aux travaux du Groupe de Suivi Régional (GSR) à Kampala, Ouganda, Dahirou Thiam, directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal, a saisi l'occasion pour affirmer la position de son pays sur des « points cruciaux » concernant la régulation.



Durant son séjour, le directeur général a pris part à des rencontres bilatérales et à des sessions de travail avec plusieurs acteurs du secteur. Il a notamment échangé avec le réseau francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL), l'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) de France et sa présidente, Laure de La Raudière, ainsi qu'avec Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Parmi les autres personnalités rencontrées figuraient Aliyu Yusuf Aboki, secrétaire exécutif de l’Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest (ARTAO), John Omo, secrétaire général de l'Union Africaine des Télécommunications (UAT), et Cosmas Zavazava, directeur du Bureau de Développement des télécommunications de l’UIT. M. Thiam a également eu des discussions avec une délégation venue du Bahreïn.



Ces échanges ont permis à Dahirou Thiam de réitérer son engagement en faveur d'une approche africaine concertée sur les questions de régulation. Il a plaidé pour l'amélioration des mécanismes visant à promouvoir l'innovation, à renforcer la qualité des services, à encourager le partage des infrastructures, et à rendre les tarifs plus abordables.



Le patron de l’ARTP a également insisté sur la nécessité d'harmoniser les positions africaines face aux défis urgents de la régulation et de la réglementation des télécommunications.



Les discussions ont été l'occasion pour les institutions partenaires de saluer l'engagement de l'ARTP dans le traitement des enjeux soulevés au sein des différentes instances, ainsi que son rôle dans la formulation de politiques réglementaires « fortes » et bénéfiques pour l'Afrique.