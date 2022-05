Guerre Russie/Ukraine : Macky Sall annoncé chez Poutine et Zelensky

Le Président Macky Sall, sera en Russie et en Ukraine pour didcuter avec ces deux pays sur les possibilités pour le continent africain de s'approvisionner en céréales, entre autres préoccupations.



Président de l'Union Africaine (UA), rapporte L'AS dans sa livraison de ce mardi, le locataire du Palais pense que la guerre en Ukraine constitue de plus en plus une réelle menace pour l'Afrique.