Guerre russo-ukrainienne: Macky Sall va mener une mission de médiation

Macky Sall, président de l'Union Africaine, Mediateur,

Le président Macky Sall abordant la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait savoir qu'il a "reçu le mandat de l'Union Africaine" pour se rendre à Moscou et à Kiev. Cette visite intervient après que le président ukrainien a émis le souhait de discuter avec l'Afrique.





Par contre, la posture de l'Afrique selon le Président de l'Union restera la même. "Nous condamnons cette invasion et travaillons pour qu'il y ait une désescalade et il faut savoir qu'il n'y a pas une position commune dans toute l'Afrique" a-t-il expliqué. Par ailleurs, Macky Sall a soutenu que les pays africains ne vont pas s'engager militairement dans cette guerre. "Ce n'est pas un conflit régional. Et il faut que les partenaires sachent que l'Afrique a des combats qu'elle mène au quotidien. Il s'agit de la guerre contre la faim, contre la surenchère des produits." Le continent africain ne "compte pas ainsi s'aligner" mais s'engage à rétablir le dialogue entre les deux pays.





Le Chef de l'Etat n'a pas manqué d'appeler les pays du nord à aider les pays du sud face aux conséquences de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans ce cadre, le chancelier allemand, Olaf Scholz a promis face à la presse, ce dimanche, d'aider l'Ukraine à continuer l'exportation de céréales notamment vers l'Afrique. L'Allemagne compte aussi continuer de défendre l'Ukraine et de travailler pour un cessez-le-feu.





En attendant, les conséquences de la guerre commencent à se faire sentir dans le monde notamment avec la flambée des prix de certains denrées.