Hermínio Moniz, nouvel ambassadeur du Cap-Vert au Sénégal

Le diplomate Hermínio da Costa Moniz est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cap-Vert auprès de la République du Sénégal, en remplacement de Inácio Felino Carvalho.





Lors de sa prestation de serment, ce jeudi 16 avril, à Praia, Hermínio da Costa Moniz s’est fixé comme priorité de tenter de résoudre la question des liaisons maritimes en signe de reprise d’une relation économique plus forte entre les deux pays.





«Les relations, d’un point de vue politique, sont déjà bonnes, mais il est vraiment nécessaire d’augmenter le niveau des échanges», a déclaré l’ambassadeur.





Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration régionale, Rui Figueiredo Soares, qui a fait prêter serment au nouvel ambassadeur, a noté qu’outre le commerce, «il y a encore un énorme potentiel» à explorer dans la coopération bilatérale afin que le Cap-Vert puisse porter ses relations avec le Sénégal «à un nouveau niveau», notamment en matière de santé et d’enseignement supérieur.





D’après Le Quotidien qui donne l'information, le nouvel ambassadeur quittera son poste de Consul général du Cap-Vert à Boston (États-Unis) pour s’installer à Dakar, où il dirigera la mission du Cap-Vert.