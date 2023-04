Indianapolis, Miami : Le Sénégal à l’honneur aux États-Unis entre mai et juillet

Promouvoir le Sénégal, dans sa diversité culturelle, ses potentiels économiques et touristiques. C’est l’objectif que se fixe Choose Sénégal, structure organisatrice de la “Semaine du Sénégal aux États-Unis”, en collaboration avec le Bureau de Promotion Touristique à l'Ambassade du Sénégal à Washington DC et en partenariat avec Timbuktours New York . L’évènement va se tenir en deux temps : tout d’abord à Miami du 30 mai au 4 juin ; puis à Indianapolis du 8 juillet au 16 juillet.



“La semaine sénégalaise aux Etats Unis ambitionne de réunir plusieurs centaines de participants de haut niveau à travers une rencontre regroupant de nombreux dépositaires d’enjeux, soucieux de combiner leurs actions pour une même perspective”, renseignent les initiateurs.



L'événement comporte trois volets : économique, culturel et politique.



Sur le plan culturel, Un défilé de mode servira d’espace d’expression des talents nouveaux de la mode sénégalaise.



Côté économie, un forum des affaires offrira un espace de réunions connecté à un espace d’expositions.



Sur le plan politique, les organisateurs, en collaboration avec des Universités américaines, comptent organiser des séances d’informations sur le Sénégal et ses perspectives d’avenir.