Inondations : A Buenos Aires, Dias mobilise des financements

Barthelemy Dias mobilise des fonds à Buenos Aires

Le Maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, a participé au Sommet des Maires du C40, un réseau de Maires de près de cent grandes villes, présidé par le Maire de Londres Sadiq KHAN représentant 582 millions de personnes et 1/5e de l'économie mondiale.





Il s'est rendu à Buenos Aires en Argentine avec l'objectif de mobiliser des financements pour des actions d'adaptation et d'atténuation.





Les récentes inondations ont rappelé la priorité de captage et de stockage des eaux de pluie à Dakar.





En plein dans le repositionnement de Dakar à l'international et dans la diplomatie des Villes, Barthélémy Dias reste optimiste et se dit ravi du plaidoyer porté sur les négociations pour la recherche d'un financement de 10 milliards pour le projet d'aménagement paysager et hydraulique du bassin de rétention de la Zone de Captage (Grand-Yoff).

Ceci confirme que sa volonté de soulager les populations victimes des inondations reste une de ses priorités en matière d'environnement.