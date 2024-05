Jean-Luc Mélenchon : « Le Sénégal fait figure de modèle, d’espérance, de ligne d’horizon »

Ce vendredi, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise (LFI), était l’invité des «Vendredis de SupdeCo», une tribune pour exprimer sa vision de la démocratie à travers l'exemple du Sénégal. Devant une assemblée attentive, l’homme politique français a mis un point d’honneur sur l'importance de la démocratie et de la mobilisation populaire comme moteurs du progrès et du changement social.





« Le Sénégal, quoique chacun d’entre vous puisse penser des événements qui s’y déroulent en cette heure, le Sénégal fait figure de modèle, d’espérance, de ligne d’horizon », a déclaré Mélenchon. Il a ensuite insisté sur le fait que la révolution citoyenne et la mobilisation populaire sont justes lorsqu'elles sont menées sous les mots d'ordre de liberté et de démocratie.





L'ancien candidat à la Présidentielle française a plaidé pour l'usage exclusif des moyens démocratiques, en particulier les élections, pour réaliser des changements sociaux significatifs. « Oui, elle [la révolution citoyenne] peut aboutir à des résultats satisfaisants si elle passe par la démocratie, c’est-à-dire les bulletins de vote. Permettez au militant que je suis de dire que tout autre point de passage est une illusion », a-t-il affirmé en écartant d'un revers de main les alternatives violentes.





Mélenchon a mis en garde contre les dérives des coups d'État et des violences armées, soulignant leur incapacité à produire des résultats durables et leur tendance à dégénérer en chaos. « Les coups d’État progressistes ne restent pas longtemps progressistes. Les violences armées de guérilla urbaine restent peu de temps des guérillas et dégénèrent très vite en tuerie. Aucune autre voie que la démocratie n’est une voie praticable », a-t-il martelé.