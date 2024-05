Journée des casques bleus: Voici les 3 militaires sénégalais qui seront célébrés, ce jeudi, à New York

Pas moins de trois militaires sénégalais figurent parmi les casques bleus auxquels un hommage sera rendu, jeudi, à New York, à l’occasion de la Journée internationale dédiée aux forces de maintien de la paix des Nations unies.







Il s’agit notamment du sergent-chef Eugène Idrissa Badhyne Mingou, du caporal Ousseynou Diallo et du soldat de première classe Pierre Tama Boubane, renseigne le Centre d’information des Nations unies basé à Dakar, cité par l’APS. L’agence rapporte que ces derniers ont travaillé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), Dans un communiqué transmis à l’Agence de presse sénégalaise, le Cinu fait savoir que le secrétaire général de l’Onu déposera, lors de la cérémonie, une gerbe en l’honneur de tous les casques bleus tombés sous le drapeau de l’Organisation des Nations unies.





António Guterres va aussi présider une cérémonie de remise de “médailles Dag Hammarskjöld”, du nom de cet ancien secrétaire général de l’Onu mort en 1961 durant son second mandat, décernées à titre posthume à 64 militaires, policiers et membres du personnel civil, y compris 61 ayant perdu la vie l’année dernière.





Créé en 2016, ce prix reconnaît le dévouement et les efforts d’un casque bleu dans la promotion des principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Onu sur les femmes, la paix et la sécurité.





Le Sénégal est présenté comme le 13e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix de l’Onu.





Plus de 1 200 soldats et policiers sénégalais sont actuellement déployés dans les missions de l’Onu en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, indique-t-on.