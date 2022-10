Justice : 1000 avocats du monde à Dakar pour cinq jours

L’Union internationale des avocats (UIA) tient son 66e congrès à Dakar les 26 et 30 octobre. D’après Les Echos, 1000 avocats prendront part à ces assises de l’organisation créée en 1927 et regroupant 2000 membres de 110 pays pour 200 barreaux.



Le journal rapporte que deux thèmes seront au menu : «La gouvernance des ressources minières et énergétiques en Afrique et au-delà» et «L’efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires». La cérémonie officielle est prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD).



C’est la première fois que l’UIA tient son congrès en Afrique sub-saharienne. Pape Leyti Ndiaye, le futur ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, présidera les assises qui seront ponctuées par une Assemblée générale et des activités culturelles.