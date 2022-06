[Photos] L' ambassadeur de la République Corée en visite au CICES

Son excellence M. Kim Ji-joon Ambassadeur de la République de Corée au Sénégal a été reçu au CICES par le Directeur général M. Saliou Keita.





Les deux autorités qui ont eu une séance de travail ont discuté sur les opportunités de collaboration. Et pour bien matérialiser ce début de partenariat, le CICES va abriter au mois de juillet la journée des entrepreneurs Corée- Sénégal. Il s'agit d'offrir des opportunités d'échange entre la communauté d'affaires sénégalaise et les entreprises coréennes. Une façon de promouvoir les projets de développement et offrir des opportunités de participation aux entreprises sénégalaises .