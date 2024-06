L’envoyé personnel de Macron bientôt à Dakar

L’ancien secrétaire d’État sous Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Bockel, nommé en février « envoyé personnel » du chef de l’État français, Emmanuel Macron doit se rendre prochainement à Dakar, informe Jeune Afrique. Le média ne donne pas plus de précision sur la date exacte de sa venue dans la capitale sénégalaise.







M. Bockel, qui a récemment effectué plusieurs voyages à Abidjan, N’Djamena et Libreville, viendra au Sénégal pour discuter pour discuter notamment de la question de la présence militaire française. Paris souhaite réduire l’effectif de ses soldats en Afrique, et procéder à des réajustements afin que chacune de ses bases militaires soit réorientée vers la formation des armées africaines ou le soutien logistique« C’est un dialogue qui sera ouvert avec les États concernés. Et les décisions seront prises en fonction des contextes locaux et des attentes des partenaires. L’idée sera de co-construire », explique une source à l’Élysée cité par Jeune Afrique.