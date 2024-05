La Gambie refuse de rompre ses relations diplomatiques avec Israël, en soutien à la Palestine

La Gambie a accueilli, les 4 et 5 mai derniers, le 15e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). La guerre entre Israël et le Hamas faisait partie des sujets de discussion entre les délégués présents à cette rencontre.



Dans le communiqué final , l’OCI a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la recherche d’une solution à deux États.

« La Gambie est un État souverain et quelle que soit la décision que nous prendrons… »

Banjul est tout naturellement sur la même longueur d’onde que les autres capitales de l’OCI. Toutefois, il ne compte pas rompre ses relations diplomatiques avec Israël, en soutien à la Palestine.

« Nous n’avons pas l’intention de rompre nos liens avec Israël et nous ne réagissons pas aux situations en fonction des réactions des autres. La Gambie est un État souverain et, quelle que soit la décision que nous prendrons, elle se fera sans pression ni influence de qui que ce soit » a déclaré le ministre gambien des Affaires étrangères Mamadou Tangara, lors d’une conférence de presse hier mardi à Banjul.

Être « l’ami de tous et l’ennemi de personne »