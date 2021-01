La Reine des Pays-Bas en visite virtuelle à Dakar

Sa Majesté La Reine Máxima du Royaume des Pays-Bas effectue une visite virtuelle au Sénégal les 19 et 21 janvier 2021.Une visite en sa qualité de Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies pour promouvoir la finance inclusive pour le développement (UNSGSA).Selon L’AS, cette visite fait suite à une entrevue entre la Conseillère spéciale et le Président Macky Sall, lors du Forum économique mondial (WEF), tenu en janvier 2020, où le Président Macky Sall avait exprimé son enthousiasme pour un soutien et une collaboration approfondie avec l'UNSGSA.L’UNSGSA échangera avec le Président Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Finances et du Budget, M. Yankhoba Diattara, Ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, Mme Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire ainsi que M. Koné, Gouverneur de la BCEAO.