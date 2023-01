La secrétaire au Trésor des États-Unis à Dakar pour…

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a accueilli hier la secrétaire d’État au Trésor des États-Unis, Janet L. Yellen. Selon une note de l’ambassade américaine à Dakar reprise par L’AS, cette visite s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des relations économiques entre les deux pays. Le commerce, les investissements et la promotion de la croissance économique durable et inclusive seront au cœur des discussions avec les autorités sénégalaises.



Cette visite constitue, selon L’AS, une suite du sommet Afrique-États-Unis tenu le mois dernier à Washington. Au cours de cette rencontre, le Président américain, Joe Biden, avait posé les premiers jalons d’une redynamisation des relations entre son pays et le continent. Et dans cette perspective, il avait annoncé la signature d’accords et l’établissement de partenariats entre les États-Unis et les pays africains dans les domaines du commerce et des investissements. Biden avait avancé une enveloppe de 15 milliards de dollars (plus de 9000 milliards de francs CFA)