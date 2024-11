«Les États-Unis ne veulent pas de guerre nucléaire, mais…» : La Chine répond à l’Américain Thomas Buchanan

Haut représentant du commandement stratégique américain, Thomas Buchanan a déclaré, ce jeudi 21 novembre, que «les États-Unis ne veulent pas de guerre nucléaire». Mais il a fait savoir que si un échange de frappes nucléaires se produisait, Washington veut garder une partie de son arsenal pour dissuader ses adversaires potentiels à l'avenir.











En conférence de presse à Beijing (Chine), le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoises, Lin Jin, a déclaré : « Ce que le responsable américain a dit montre l'état d'esprit dépassé des États-Unis de rechercher l'hégémonie et un avantage stratégique absolu. »













« Ces dernières années, les États-Unis n'ont cessé d'améliorer leur triade nucléaire, d'augmenter le rôle des armes nucléaires dans les politiques de sécurité nationale, de renforcer le partage nucléaire et la dissuasion prolongée avec leurs alliés, et de promouvoir le déploiement avancé de missiles à moyenne portée et de systèmes antimissiles. Ces mesures perturbent sérieusement l'équilibre et la stabilité stratégiques mondiaux, intensifient la concurrence et la confrontation militaires et augmentent les risques nucléaires », a-t-il argumenté.









Selon lui, «les États-Unis devraient sérieusement remplir leur responsabilité particulière et première en matière de désarmement nucléaire, procéder à des coupes drastiques et substantielles à leur arsenal nucléaire, créer les conditions de la réalisation ultime d'un désarmement nucléaire complet et approfondi, et contribuer à réduire les risques stratégiques et à maintenir la paix et la stabilité régionales ».