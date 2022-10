Le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine à Dakar pour deux jours

Visite de Dmytro Kuleba au Sénégal

Dmytro Kuleba est en voyage diplomatique au Sénégal. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a été reçu hier soir par son homologue Aïssata Tall Sall. «J’ai accueilli mon homologue Dmytro Kuleba en visite au Sénégal. Nous passerons en revue notre coopération et évoquerons l’engagement du président Macky Sall, au nom de l’Union africaine, pour le retour de la paix dans son pays et sa sous-région», a déclaré la ministre sénégalaise des Affaires étrangères dans un tweet. Le séjour du ministre ukrainien des Affaires étrangères prend fin demain mardi 4 octobre. Cette visite entre dans le cadre de la tentative de Kiev de renforcer son cercle d’amis et de soutiens sur le continent.