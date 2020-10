Le ministre des Affaires étrangères reçu par l'Emir du Koweït et autres personnalités

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur effectue une visite au Koweït. Amadou Bâ a été reçu ce lundi 05 octobre par Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad AL Jaber AL-SABAH, Emir de l'Etat du Koweit auquel il a adressé les condoléances émues du Président de la République, Son Excellence Macky Sall, du gouvernement et du Peuple sénégalais suite à la disparition de Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, le 29 septembre 2020.En marge de cette audience, Amadou Bâ a été reçu par son homologue koweïtien, Son Excellence Monsieur Ahmad Naser Al-Mohammad Al-Sabah avec qui il a échangé sur les importants dossiers de coopération entre le Sénégal et le Koweït. Les deux ministres ont également convenu de tenir la 3eme session de la Grande Commission Mixte dans les meilleurs délais, le seigneur la même source.Le chef de la diplomatie sénégalaise a été également reçu à la Résidence de l'Ambassadeur pour un déjeuner avec le personnel de l'Ambassade.Enfin, il a visité la Chancellerie pour une séance de travail avec les diplomates en poste à Koweït City.Suite à quoi il a reçu les représentants de la communauté sénégalaise établie au Koweït venus l'entretenir de leurs bonnes conditions de résidence au Koweït mais également de leurs projets pour le Sénégal.