Le Premier ministre du Congo-Brazzaville à Dakar sur invitation de son homologue sénégalais

Le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Collinet Makosso, effectuera une visite de travail à Dakar du 10 au 15 juin 2025, sur invitation de son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.





Le Premier ministre congolais sera reçu par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, avant de s’entretenir avec Ousmane Sonko afin d’explorer les opportunités de coopération entre le Sénégal et le Congo-Brazzaville.





Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par le Sénégal pour renforcer ses relations diplomatiques et économiques avec les pays africains. Depuis sa nomination en avril 2024, Ousmane Sonko a multiplié les initiatives diplomatiques, notamment à travers des visites en Mauritanie et au Mali, dans le but de promouvoir la coopération régionale et de consolider les liens bilatéraux.