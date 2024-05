Le Président Bassirou Diomaye Faye participera au 15e sommet de l’OCI à Banjul

Le Président de la République, Son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a annoncé sa participation au 15e Sommet de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), qui se tiendra ce week-end à Banjul, en Gambie. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, il a souligné l’importance du thème de ce sommet promouvoir l’unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable.





Les préparatifs vont bon train à Banjul, avec la présence d’experts et de ministres des Affaires étrangères travaillant sur les documents de travail pour la réunion des chefs d’État et de gouvernement.





L’OCI, fondée en 1969 après l’incendie criminel de la troisième mosquée de l’islam, Masjid Al-Aqsa à Jérusalem, compte 57 États membres répartis sur quatre continents. Son objectif principal est de protéger et de préserver les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l’harmonie mondiale. Ses organes principaux sont le Sommet des chefs d’État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) et le Secrétariat général.