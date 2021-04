Le Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) reçu par Macky Sall

Au cours de son séjour à Bruxelles, le chef de l'État Macky Sall a reçu en audience le Dr Werner Hoyer, Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).Les échanges ont été axés autour des priorités d’investissements publics et privés afin de faire face à la pandémie Covid-19. Et d'étudier les opportunités économiques, d’accroître l’accès à une énergie propre et de renforcer l’accès aux services essentiels comme l’eau, renseigne une note reçue. Il s'agit, ici, du soutien important de la BEI en faveur de la santé publique, de l’énergie propre, du développement urbain et de la gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire; ainsi que de l'importance d’une coopération étroite de la BEI avec des partenaires publics et privés afin de soutenir la création d’emplois, l’action en faveur du climat et le développement économique, lit-on dans le document.A ce propos, la BEI se dit prête à appuyer de nouvelles initiatives visant à stimuler la croissance économique et les infrastructures scolaires, informe la même source.