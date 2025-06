Le Sénégal et le Royaume-Uni célèbrent leur amitié à travers culture et sport

Le Sénégal et le Royaume-Uni ont marqué leur coopération dynamique par un événement culturel et sportif empreint de chaleur. L’Ambassadrice britannique, Juliette John, et la ministre sénégalaise des Sports, Khady Diène Gaye, ont souligné la force de cette relation bilatérale.



« C’est un honneur de célébrer l’amitié profonde et sincère entre Britanniques et Sénégalais », a déclaré l’Ambassadrice John, mettant en avant les temps forts de la journée : l’ouverture de l’école International Moco Dakar, le lancement de la chambre de commerce britannique, la remise d’un radar côtier à la Marine sénégalaise, un forum d’affaires, et une soirée mêlant traditions culturelles et culinaires. « Ce partenariat gagnant-gagnant repose sur le respect mutuel, la croissance économique, la sécurité et le développement durable », a-t-elle ajouté.



Elle a noté que les échanges économiques ont triplé depuis 2020, atteignant 510 milliards FCFA, avec des investissements dans l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, les communications et les mines, visant à créer 25 000 emplois. La coopération sécuritaire s’intensifie contre la criminalité organisée et le terrorisme, tandis que le Royaume-Uni soutient l’éducation, la santé, le climat et la biodiversité. « Ce sont avant tout des liens humains », a-t-elle insisté, saluant les Sénégalais au Royaume-Uni, l’enseignement de l’anglais au Sénégal et les footballeurs sénégalais en Angleterre comme Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. « Le football est un langage universel qui nous unit », a-t-elle conclu.



La ministre Khady Diène Gaye, après une minute de silence pour un jeune Sénégalais décédé à Manchester, a célébré cette première Journée de l’amitié sénégalo-britannique, marquée par un match de football symbolique. « Le football relie les peuples et forge des ponts culturels », a-t-elle affirmé, rappelant l’émergence du Sénégal lors de la Coupe du monde 2002. Ce match amical reflète, selon elle, la volonté de renforcer la coopération dans la jeunesse, le sport et la culture. Elle a remercié l’Ambassadrice John, regrettant son prochain départ, et salué les organisateurs. « Ce soir, il n’y a ni vainqueur ni vaincu, mais une célébration de l’amitié et des futures collaborations », a-t-elle conclu.