Angola : le Sénégal va ouvrir une ambassade à Luanda

Le Sénégal va ouvrir une ambassade à Luanda, la capitale, pour consolider ses relations avec l’Angola. L’annonce a été faite par le Président Macky Sall en marge de sa visite de deux jours (mercredi et jeudi dernier) dans ce pays.



Il s’agit d’un juste renvoi d’’ascenseur, signale Le Soleil, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi. Au début de l’année, en effet, l’Angola avait ouvert sa représentation diplomatique à Dakar.



Lors de sa visite, Macky Sall et son homologue angolais, Manuel Gonzalves Lourenço, ont conclu trois accords de coopération. Ceux-ci portent sur les hydrocarbures, le commerce et le tourisme.