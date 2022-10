Libye : Abdoulaye Bathily prend quartier à Tripoli

Le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul) Abdoulaye Bathily, est arrivé vendredi dans la capitale libyenne, Tripoli.





C’est la première visite du diplomate sénégalais dans ce pays miné par les rivalités politiques.





Selon le correspondant de l’Agence Anadolu, le nouvel émissaire de l’Onu, qui avait pris officiellement ses fonctions le 29 septembre dernier, succédant ainsi au Slovaque Jan Kubis, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Mitiga, par le sous-secrétaire du ministère libyen des Affaires étrangères à la coopération internationale, Omar Keti.





Bathily, avait inauguré sa mission en visitant la délégation libyenne à New-York, deux semaines auparavant, où il s’est entretenu avec le représentant permanent de la Libye auprès des Nations Unies, l’ambassadeur Taher al-Sunni. La Manul, avait de son côté, annoncé que son chef prendra officiellement ses fonctions le 25 septembre 2022.





Par voie de communiqué, la mission de l’Onu en Libye avait indiqué que Bathily travaillera à partir de Tripoli, et qu'il entamera une série de réunions avec de hauts responsables des Nations Unies et des représentants des États membres à New York avant son arrivée en Libye début octobre.