‘’QI des Noirs’’ : Le Sénégal révoque son Consul honoraire à Liège 3 ans après…

Membre de l’Académie royale de Belgique, Laurent Minguet était en même temps Consul honoraire du Sénégal à Liège. Du moins, il occupait cette fonction jusqu’à hier.





Selon un communiqué dont la rédaction de RTBF a pris connaissance, l’Ambassade du Sénégal a annoncé sa décision, à compter de ce jour (ndlr : vendredi) de mette fin aux fonctions de Consul honoraire de Laurent Minguet.





Une sanction qui ferait suite à son post sur twitter, hiérarchisant le quotient intellectuel (Qi) des humains selon leur couleur de peau. « Mais en moyenne, le QI des noirs est inférieur au QI des blancs inférieurs à celui des est asiatiques. En moyenne ! Et les causes sont génétiques et environnementales », a écrit l’ingénieur liégeois.





Sauf que le journal Vox populi, dans sa livraison du jour, évoque une réaction tardive, rappelant que la publication date du 5 septembre 2019.