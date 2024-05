Lutte contre les trafics de tout genre : La coopération bilatérale entre les douanes mauritaniennes et sénégalaises renforcée

Le Dr Mbaye Ndiaye, directeur général des Douanes sénégalaises, a rendu visite à la douane mauritanienne, dans le cadre de sa tournée d’inspection dans la région douanière du Nord. Le DG Mbaye Ndiaye a été accueilli par Hamdou Cheikh Abdallah, chef des Douanes mauritaniennes.





Par cette visite, les relations exemplaires entre les deux pays, mais également entre les deux administrations douanières du Sénégal et de la Mauritanie ont été fortifiées. L'objectif de cette visite étant de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions douanières, les deux directeurs généraux ont échangé sur la facilitation du commerce transfrontalier, la lutte contre les trafics de tout genre, la sauvegarde des rapports de bon voisinage entre les deux pays ainsi que les perspectives liées à la construction du pont de Rosso. Mieux, un projet de création de postes de contrôle juxtaposés a été évoqué et les experts des deux parties vont travailler à sa matérialisation.





Les deux DG se sont d’ailleurs rendus à la base vie de l’entreprise chargée de la construction du pont de Rosso. Sur place, ils ont eu droit à une prestation du projet et de son état d’avancement. Ils ont, ainsi, pris note des diligences et doléances formulées par l’entreprise en vue d’une meilleure prise en charge des facilitations douanières nécessaires à l’exécution des travaux.





C’est au terme d’une journée remplie et teintée de cordialité que le Dr Mbaye Ndiaye a pris congé de son collègue de la Mauritanie pour revenir sur la rive gauche du fleuve Sénégal et poursuivre sa tournée d’inspection qui l’a conduit, tour à tour, dans les régions administratives de Louga, Saint-Louis et Matam.