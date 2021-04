Macky-Condé : La Cedeao joue les médiations

Rien ne va plus entre Alpha Condé et Macky Sall qui se lancent, par presse interposée, des piques.Et, pour ne rien arranger des relations entre les deux hommes, la Guinée a fermé, depuis cinq mois, la frontière guinéo-sénégalaise, longue de 330 km, jusqu’à nouvel ordre.Cette semaine, la Cedeao a pris son bâton de pèlerin pour que les frontières entre les deux pays soient rouvertes, rapporte Walf Quotidien.L’institution sous-régionale a invité Macky Sall et Alpha Condé "à poursuivre les discussions bilatérales en cours" entre Dakar et Conakry.