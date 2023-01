Macky Sall ne va pas recevoir Marine Le Pen

La tête de file Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale française, Marine Le Pen, est au Sénégal pour une visite de trois jours. D’après le journal L’Opinion, repris par Enquête, elle aura «plusieurs échanges avec des acteurs de la Société civile et des responsables politiques sénégalais». Mais si l’on en croit l’ambassadeur itinérant du Sénégal Fodé Sylla, elle ne sera pas reçue par le chef de l’État. «Je salue la décision de Macky Sall, président de la République, de ne pas la recevoir en audience», salue l’ancien responsable de SOS Racisme, cité par Enquête.



Fodé Sylla ne voit pas d’un bon œil la visite au Sénégal de Marine Le Pen. «Au Sénégal, souligne-t-il, comme sur chaque point de cette terre, Marine Le Pen est un danger et une menace. Elle est et restera l’ambassadrice et actrice d’un mouvement politique raciste et xénophobe. Son passage à Dakar, au pays de la Téranga, terre de tolérance et lieu séculier de brassage des populations est un affront pour tous.»



Le président d’Horizon sans frontières, Boubacar Sèye, est sur la même ligne. Il a publié une note, reprise par Enquête et intitulée «Cri du cœur de la Diaspora africaine aux autorités sénégalaises : ‘Merci de ne pas honorer cette visite d’une femme raciste, leader de l’extrême droite’». «Même si nous comprenons l’élan de solidarité et de compassion (sincère ou politique) exprimé lors de l’accident survenu à Kaffrine ayant fait 42 morts, sa visite annoncée au Sénégal est déroutante.»



Boubacar Sèye ajoute : «(…) Marine Le Pen est a été le levier-moteur des contre-valeurs poussant la France et l’Europe à des sentiments racistes et xénophobes, où les noirs et un peu moins que les arabes vivent des moments insoutenables de haine avec des actes et crimes souvent jugés par une justice à deux vitesses.»