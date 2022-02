Macky Sall préside, jeudi, une conférence internationale des grandes chancelleries francophones, à Diamniadio

conférence internationale des grandes chancelleries francophones

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, préside, jeudi, à Diamniadio, l’ouverture officielle de la 10e Conférence internationale des grandes chancelleries francophones.





Selon les informations reçues par APS, la cérémonie se tiendra à partir de 10 heures, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).





Elle sera présentée comme un cadre d’échanges, de réflexion, de communion et de partage, et elle sera articulée sur le thème : ’’La sanction du mérite et de l’Excellence, rôle des Grandes Chancelleries’’, rapporte la même source.