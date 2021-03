Mahamat Saleh Annadif, nouveau représentant de l'Onu pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel

Après cinq ans passés à la tête de la Minusma, le Tchadien Mahamat Saleh Annadif, également ancien ministre des Affaires étrangères, est passé chef du bureau des Nations-Unies en pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres en a fait l'annonce ce vendredi 26 mars. Le diplomate tchadien remplace à ce poste le ghanéen Mohammed Ibn Chambas.Le Bureau des Nations-Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a son siège à Dakar, au Sénégal. Mahamat S. Annadif sera secondé par la burundaise Giovanni Biha, fait savoir l'organisation des Nations-Unies."L'Unowas a une mission de diplomatie préventive, de bons offices, de médiation et de facilitation des actions politiques en Afrique de l'Ouest et au Sahel.Il contribue également à consolider la paix et la gouvernance démocratique dans les pays émergeant de conflits ou des crises politiques", renseigne le site de l'organisation des Nations-Unies visité à Dakaractu.Annadif sera remplacé au Mali par El Ghassim Wane.